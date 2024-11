Teiselt poolt ookeani meie kultuuriruumi imbunud halloween on siin, et jääda. Mardi- ja kadripäev on vaikselt hääbumas – kui mardid ja kadrid ei käiks riigikogus rahvaesindajatele vitsa andmas, ei tuleks pähegi, et need pühad veel eksisteerivad. Pole midagi teha, halloween kõnetab lapsi lihtsalt rohkem ja sellega tuleb leppida ning ka täiskasvanute leigus traditsiooniliste pühade vastu on sellele muutusele tublisti hoogu juurde andnud. Täna räägimegi, mida meie halloween'ist arvame.