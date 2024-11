Erki ja Margit Savisaar polnud varem Vormsil käinudki, aga ühel kevadpäeval tõi juhuste kokkulangemine nad saarele ja avas ukse täiesti uude eluetappi. Nad on leidnud Vormsil oma rütmi, mis on kaugelt teistsugune kui linnakära ja kiire tööelu.

Enne 2019. aastat ei olnud Erkil ega tema kaasal Margitil Vormsiga ühtegi kokkupuudet. Ühel aprillikuu kevadpäeval viis neid saarele puhas juhus. «Kui ma eurovalimiste kampaaniat tegin, oli mul Haapsalus üks üritus tulemas, aga viimasel hetkel selgus, et see jääb ära. Otsustasime ikkagi minna, sest olime juba lastele lubanud, et nad saavad meie äraolekul natuke pidu pidada. Jõudsime naisega Haapsalu üle vaadata ja hommikul ärgates mõtlesime, et anname noortele kodus kraamimiseks ka aega. Lihtsalt selleks, et me seda ise tegema ei peaks. Ja kui Margitil tuli idee minna Vormsile, oligi otsus sündinud.»