24 AASTAT PIMEDUST Keldripervert hoidis oma tütart aastakümneid vangistuses ja orjuses

See juhtum tõstis teravalt esile mitmeid ühiskondlikke probleeme ja küsimusi, sealhulgas õiguskaitseasutuste suutmatuse ja vajaduse tugevamate sotsiaalkaitsemehhanismide järele.

Elisabeth Fritzli traagiline lugu on üks lähiajaloo kurjemaid ja võikamaid juhtumeid, mis tõi esile perevägivalla ja kuritarvitamise tumeda reaalsuse. See traagiline lugu näitab valusalt, kui tähtis on ühiskonnal mitte sulgeda silmi võimaliku väärkohtlemise ees.