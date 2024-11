Eesti Loomakaitse Selts puutub sageli kokku loomapidajatega, kes soovivad oma lemmikloomast loobuda põhjusel, et too last hammustas.

«Näeme, et kahjuks paljud lapsevanemad ei analüüsi olukorda, vaid annavad kiire hinnangu, mille põhjal järeldatakse, et loom on agressiivne. Kuigi tegelikkuses on probleem kuskil mujal,» selgitab loomakaitse seltsi juhatuse liige Geit Karurahu.