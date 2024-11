Oli üks täiesti tavaline unetu õhtu, kui parasjagu sotsiaalmeedias ringi uudistasin ja kogu minu tähelepanu pälvis postitus, mis näitas külmajudinaid tekitavaid kaadreid maailma kõige jõhkramatele sarimõrvaritele pühendatud näituselt. Vähem kui viie minutiga oli ilmselge, et mul on vaja esimesel võimalusel lennata Londonisse, kus maailmas ringi rändav näitus parasjagu pesitseb. Kiire netiotsingu tulemusel oli plaan paika pandud — armsad sarimõrvarid, siit ma tulen!

Ma poleks kunagi osanud arvata, et minu esimene visiit Londonisse näeb välja selline, nagu see lõpuks oli. Waterloo linnajao maa-alustes tunnelites Charles Mansoni ihukarvade ja Jeffrey Dahmeri prillidega flirtides tundsin end kui kodus. Ei, see ei tähenda, et minu näol oleks tegemist liigselt verejanulise naisega — mind on lihtsalt aastakümneid köitnud selliste kurjategijate mõttemaailm ja kõnealune näitus oli justkui suure unistuse täitumine. Ning ei, ma pole kaugeltki ainus krimi-kiiksuga naine siin maailmas, sest uhke näituse piletid on pidevalt välja müüdud.