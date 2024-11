November on hiilinud kohale koos varajase pimedusega ning iga päevaga tundub, et valgust jääb järjest vähemaks. Külmade ilmadega on üsna kerge end isoleerida nelja seina vahele. Aga just nüüd, kui pimedus näitab võimu, on õige aeg end kokku võtta ja sammud trenni poole seada – olgu see jõusaal, väljas jooksmine või hoopiski aina enam populaarsust koguv rühmatrenn. Räägime hinnatud treeneri Katrena Tennoga lähemalt, kuidas hall novembrikuu märksa kergemini seljatada ning sellest, et kaalu langetamine ei tähenda ainult tervislikku toitumist ja trenni tegemist.