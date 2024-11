Räpina Jacki solist KillBaba Indias märkamatuks ei jää. Nii kui läbi linna läheb, jooksevad inimesed kokku ja kisavad: «KillBaba! KillBaba!» «Ta on lihtsalt nii kuulus,» selgitab pundi kitarrist Hash, kodanikunimega Hain Hoppe. Vot selline staar on «Eestimaa mees originaal» Kill Kaare, hüüdnimega KillBaba, India linnas Pushkaris.

Kuid India pole sugugi lihtne koht, kus muusik olla. Kui sa rahvale peale lähed ja nad kaasa elama hakkavad, on politseinikud nuutidega platsis: «Ei hüppa! Istu maha tagasi!» KillBabal ja Hashil on seda juhtunud. Samuti igasugu eluohtlikke olukordi.

KillBaba: Eestis arvatakse, et India on üks müstiline arengumaa kusagil maailma ääres, aga see on üks võimsamaid riike, mis väga kiirelt ja võimsalt areneb, sellest saab üks maailma esiriike.