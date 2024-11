Tänapäeva digiajastul on sotsiaalmeedia võimas tööriist, mis pakub lõpmata palju võimalusi isiklikuks ja äriliseks eduks. Kusjuures, sotsiaalmeedia pole enam pelgalt noorte pärusmaa või pildipank – õigesti kasutatuna võib sellest saada tõeline edu võimendi. Olgu eesmärk ettevõtte kasvatamine, oma brändi loomine või lihtsalt laiema publiku leidmine.

Nopri talu on Eesti maapiirkonna pärl, mis on aastaid pakkunud kohalikele ja turistidele puhtaid ja ehtsaid piimatooteid. Kuid lisaks traditsioonilisele piimafarmile on Nopri tänaseks võitnud südameid ka sotsiaalmeedias, kus talu on avanud oma igapäevaelu ja tootmise telgitaguseid. «Mitte kunagi varem ei ole olnud enda toodet lihtsam tutvustada kui täna,» räägib turundaja ja ettevõtja Karl Niilo, kes on Nopri talu noore põlvkonna esindaja. Ta on näide sellest, kuidas pöörata sotsiaalmeedia nutika ja humoorika lähenemise kaudu karjääriks.