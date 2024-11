HEA ELU TEEJUHT Leviv trend: lapsed kannavad saba ja hammustavad inimesi

Lapsevanemate ja pedagoogide seas on maad võtmas nõutus ja paanika: kuidas suhtuda lastesse, kes käivad ringi jänesemaskis, karglevad nagu rebasekutsikad ja kipuvad mänguväljakul teisi lapsi hammustama. Need on furry’d – inimesed, kes mängivad, et nad on loomad, ning mõnikord, äärmuslikel juhtudel, tunnevad ka päriselt, et nad ongi inimkehasse sündinud loomad.