NÄDALA RETSEPTID Juurikad rokivad täiega

Need on maitseküllased road Fotografiska restorani uuenenud toidukaardilt, kus peategelaseks on kirju taimemaailm ja muu maitsete karussell keerleb selle ümber. Ka liha ja kala pole kuhugi kadunud, kuid need on tagasihoidlikumas rollis, kui muidu restoranides harjutud. «Kõik kolm tõusid uute roogade maitsmisseanssidel me enda restoranirahva hulgas hittideks,» märgib peakokk Aldur Soosalu. Ta lisab, et üks tema lemmikuid sügistalvisest menüüst on ahjus küpsetatud ja krõbedaks praetud maapirn ühes eestimaiste seente, heinas küpsetatud sibula ja hiinapärase kastmega.