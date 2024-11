«Kolm aastat tagasi hilissügisel ostsin poest ingverjooke ja avastasin, kui palju lisaaineid need sisaldavad, ning siis hakkasin ise katsetama. Minu loodud joogi, mida ma oma koduköögis valmistan, koostises on ingver, sidrun, kurkum, mesi, Värska mineraalvesi ja must pipar,» selgitab mees, kes villib oma loomingut pilkupüüdva sildiga, mille autoriks on tema tekstiilikunstnikust õde Triin Anijalg, pooleliitrilistesse pudelitesse. Tuleb välja, et see kollane energiapomm on võitnud ka meie põhjanaabrite poolehoiu, rääkimata kohalike, kes on seda mekkinud, kiitusest.