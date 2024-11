Microsoft on selles süüdi, et Ameerika omapärasemaid looduskohti on enamikule kättesaamatu.

Selle ajani aastal 2009, mil USA tarkvaragigant tuli välja operatsioonisüsteemiga Windows 7, teadsid The Wave’i ehk Laine-nimelisest piirkonnast Utah’ ja Arizona osariigi piiri lähistel vähesed. Aga siis ilmus Windowsi müstiline foto punase-kollasetriibulisest liivakivilainest sülearvutite ekraanile ning kogu maailm imestas, mis see on ja kus see on.