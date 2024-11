SINNA JA TAGASI Kaugel eemal, kuid siiski koos

Võib ju üks megabait internetti maksta Türgis 2,44, Mehhikos 6,10 ja näiteks Brasiilias juba 11,71 eurot, kobedama foto allalaadimine võib kulutada aga tuhandete megabaitide kaupa. Kuidas see võimalik on: laed alla ühe foto ja väikse auto jagu raha läinud nagu niuhti?

Muidugi on lahendusi: lülitada andmeside välja, viia igaks juhuks telefonis nulli lubatud andmesidemaht, olla ühenduses vaid wifi abil. Reisil olles on alati nii südantsoojendav saada pildike kodus põõnutavatest kassidest ja veenduda oma silmaga, et nendega on kõik korras. Distants tekitab soovi pidada meeles ka lähedasemaid inimesi. «Saada mulle siis postkaart ka!» tellivad nii mõnedki, teadmata paraku, kui võimatuks see läinud on.