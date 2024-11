Juba 600 aastat on üks ja ainus kuninglik perekond juhtinud seda erilist, Kagu-Aasias asuvat Eestist pindalalt ligi kaheksa korda ja rahvaarvult ligi kolm korda väiksemat sultaniriiki Brunei Darussalami. Praegune sultan Hassanal Bolkiah, kes on maailma üks ekstsentrilisemaid riigipäid, on võimul olnud juba 57 aastat. Selle ajaga on ta kokku ajanud tohutu varanduse ja raha kulutamises on ta tõeline meistersportlane. Kehvem ei ole ta ka karmide seaduste vallas. Alles viis aastat tagasi võttis sultan vastu seaduse, kus geide suhted on keelatud – karistuseks kividega surnuks loopimine. Kuna tahaksime siit riigist elusana koju jõuda, siis on meil ämmatütrega mõlemal plaanis jääda heteroks.