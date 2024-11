Võib etteruttavalt ära öelda, et nii Triin, Kristina ega Madis ole suuremasi sünnipäevatajad. Triin meenutab, et viimasest enda korraldatud sünnipäevapeost on möödas lausa pea kuus aastat ja Madis lendab selleks päevaks reeglina kuskile kaugele peitu ära. Kristina on aga täiesti omaette tasemel, üritades oma sünnikuupäeva lihtsalt varjata – kui keegi ei tea, pole ohtu.