«Liiklus Jaapanis on turvaline, vähemasti siin Shikoku saarel. Nii maapiirkonnas kui linnades. Kochi, meie maakonna keskus, on enam-vähem Tallinna suurune ja Matsuyama, mis asub Shikoku lääneosas, on poolemiljoniline linn, mis mahutaks pool Eestit endasse ära,» kirjutab Jaapanis resideeruv Merike Villard.

Mägiteedel ollakse siinkandis sõitmisega rahulikud. Sõidukiiruse piirang on enamasti kas 40 km/h või siis 50 km/h. Möödasõite meil üldiselt ei harrastata. Kui kiirem sõiduk selja taha jõuab, siis eesmine aeglasem tõmbab esimesel võimalusel kõrvale ning laseb kiirema sõiduki mööda. Selline tunnetuslik toimetamine. Püüad aimata kogu oma olemusega, millal on see õige hetk korraks teeserva tõmmata. Ja siis muidugi tänatakse ohutulede vilgutamisega. Mingitel maanteelõikudel on ka möödasõidurajad.

See on sedaviisi pisut laiemate mägiteedega, aga on ka teid, mis ühest saareservast teise kulgevad, mil kaks autot üksteisest naljalt mööda ei pääse. Sel puhul tuleb «sattuda» sellisesse teelõiku, kus on väheke laiem sopike, et ennast sinna ära mahutada, et vastutulev sõiduk mööda mahuks. Ja kui sel konkreetsel hetkel, mil kaks autot silmitsi satuvad, seda sopikest ei ole, siis tuleb ühel kahest tagurdades leida see sopike, kuhu möödasõidu ajaks pugeda. Ega see tagurdamine siis sirge ei ole, ikka kurviline tagurdamine. Hea igapäevase juhtimisoskuse lihvimine.