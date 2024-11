Lauljatar Sissi Nylia Benita on kogu oma elu olnud kassiarmastaja. Sama suur ja lõputu kui on tema süda, on ka tema panus oma kassikeste ellu. Elukaaslase Karliga kahte kassipiigat kasvatav Sissi usub nimelt, et tingimusteta armastuseks ei ole sõnu vaja. Armastus tema ja kasside vahel on sedavõrd ainulaadne ja eriline, et ületab kõik inimmõistuse ja eksistentsi piirid.