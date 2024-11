Manifesteerimise õpetaja Regan Hillyer on edukas ettevõtja ning aidanud vähemalt 60 inimesel miljonäriks saada. Tundub uskumatu, aga naise sõnul suudab sellise külluse saavutada igaüks. Intervjuus digiajakirjale Naine selgitab ta asja lähemalt ning annab nõu, kuidas üle saada takistustest, mis meid edu saavutamisel tagasi hoiavad.

Mitmete rahvusvaheliste väljaannete, sealhulgas Forbesi esikaant kaunistanud Hillyer on manifesteerimise valdkonnas praegu üks nõutumaid eksperte. Ta õppis ülikoolis arhitektiks, kuid sai üsna pea aru, et see pole päris tema tee. Majade ehitamise asemel tegeleb ta nüüd hoopis inimeste elude ümber kujundamisega.