Meeste tervisele ja heolule keskeduva meestekuu kontekstis on Mardo elustiil ja avatud olemus suurepäraseks eeskujuks. Emotsioonide väljendamine pole nõrkus, vaid tugevus, mis aitab hoida nii vaimset kui füüsilist tervist tasakaalus. Mardo tõestab, et tõeline mehelikkus ei peitu maskides ega stoilises vaikuses, vaid julges haavatavuses ja elus edasi liikumises, pannes oma kire ja tundemaailma igasse ettevõtmisesse. Sellest võiks inspiratsiooni ammutada iga mees, sest emotsioonide väljendamine aitab luua sügavamaid suhteid, saavutada eesmärke ja elada tähendusrikast elu.

Mardo Männimägi, kelle nimi kõlab tuttavalt väga erinevates valdkondades. Mõne jaoks on ta ikoon spordiareenil, teised tunnevad teda kui andekat fotograafi või 1STAGE’i podcast’i sisuka vestluspartnerina. Mardo on mees, kes on leidnud viisi muuta oma hobid elukutseks, elades iga päev nii, et tööst pole juttugi – see on puhas kirg.