NÄDALA KODU Korter, kus raamatud on mälu tugisambad

Selles kodus jagub raamatuid lisaks kabinetile ka magamistuppa ja esikusse. «Minu praegune raamatukogu on kasvanud eelmistest välja. Kui lapsed – vanem tütar Triin van Doorslaer, kes on praegu Tallinna Ülikooli õppejõud ja tõlkija-toimetaja, ning kaksikud – kirjandusteadlane ja kolumnist Maarja Vaino ning ajaloolasest poliitik Martin Helme − läksid omaette elama ja me kolisime Lasnamäelt ära, siis jagasin raamatud meie kõigi vahel ära. Kõige suurema osa sai Martin, tema juurde jäi selle kogu põhiosa. Raja tänaval oli meil (kunstnikust elukaaslase – toim) Ando Keskkülaga suur erialaraamatukogu, mida reisidel pidevalt täiendasime. Pärast tema lahkumist võtsin tööks vajaliku praegusesse korterisse kaasa ja umbes samal ajal jäi mulle ka skulptorist isa (Kalju Reitel – toim) raamatukogu.