Saaremaal asuv Sõrve poolsaar ei ole tuntud mitte ainult oma huvitava looduse poolest, vaid seal elab ka värvikas pärimus. Paik oli kunagi täis lugusid vägevatest Sõrve nõidadest ja nende maagilistest tegudest. Neid jutte räägiti edasi põlvest põlve, rändtööliste kaasabil jõudsid lood ka mandrile, kus Sõrve nõiad said suisa kurikuulsaks. Üks neist legendaarsetest tegelastest oli Pilu-Jaak – müstiline kuju, kelle nimi seostus nii varastatud raha tagasitoomise, veriste hobusekabjajälgede kui ka matustel juhtunud müstiliste sündmustega.

Ärgates leidnud Jüri, et rahakott 46 rublaga taskust kadunud. See oli joobnud magaja taskust ära varastatud. Järgmisel päeval töö juures kadunud rahast kõneldes pannud sõrulane Jaak tähele, et nende seltsis töötav mandri mees kuidagi rahutust avaldab. Paar päeva hiljem jälle raha kadumisest rääkides löönud Jaak kirve otsustavalt puusse ja sõnanud: «Pole viga midagi, Jüri, küll sa selle raha kätte saad. Ma ootan veel paar päeva, siis katsun veel kord, kas ka tänapäeval Sõrve kuulsad nõidused aitavad.»