Kuninganna Camilla on aastaid avalikku arvamust kahte leeri löönud, sest oli ta ju armastatud printsess Diana abikaasa Charlesi armuke. Selle eest meedia talle ei halastanud. Kuidas on aga tema suhted teiste kuningliku pere liikmetega?

Camilla Parker Bowlesi armusuhe tollase prints Charlesiga ja nende järgnev abielu tõstsid ta tähelepanu keskpunkti ja tabloidide sihtmärgiks. Prints Harry on toonud intervjuus välja, et «ta oli mölakas, ta oli kolmas inimene Charlesi ja Diana abielus ja tal oli vaja oma mainet parandada». Lõpuks see tal kuningliku pere abiga ka õnnestus. Aga mis hinnaga? Vaatame allpool, kuidas Camilla kuningliku perega läbi saab.