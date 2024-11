Petmine on tihti keeruline ja valus teema, mis toob esile palju küsimusi usalduse, truuduse ja suhte tähenduse kohta. Kuidas mõista, millal hakkab petmine piiri ületama? Kas piirdume vaid füüsiliste tegudega või võib juba emotsionaalne külg tekitada suhteprobleeme? Ja kui on juhtunud midagi, mida ei oleks pidanud juhtuma, kas on veel võimalik andestada või tuleb minema kõndida?