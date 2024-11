PILDID Kõht sisse! Varssavi paneelikate vahele ehitatud majas on vaevu ruumi end pöörata

Poola pealinnas Varssavis asuv Keret House on pälvinud maailma kõige õhema eraldiseisva maja Guinnessi rekordi. Tõepoolest, arhitekt Jakub Szczesny hiilgav (või düstoopiline) elumaja kõige laiem osa on kõigest 152 sentimeetrit lai. Mõeldud pole see alalise elukohana ning linna ametnikele see idee ei meeldiks nii või naa. Ei, tegemist on ajutise peatuspaigaga mõnele reisivale loomeinimesele.