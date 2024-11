«Ära jama oma rindadega!» Kuulsused, kes on avalikult kahetsenud oma ilulõikusi

Viimastel aastatel on kuulsused hakanud üha avatumalt rääkima oma kogemustest plastiliste ja kosmeetiliste protseduuridega. Paljud neist on öelnud, et kahetsevad neid otsuseid ja on saanud oma õppetunni. Allpool löövad kuulsad naised oma kogemused iluprotseduuridega ausalt letti.

Ariana Grande ei peida ennast enam

Bella Hadid kahetseb nooruse impulsiivsust

Supermodell Bella Hadid (28) avaldas 2022. aastal, et lasi 14-aastaselt oma nina opereerida, kuid nüüd kahetseb seda otsust. «Soovin, et oleksin hoidnud alles oma esivanemate nina,» ütles ta. Samuti kinnitas ta, et see on ainuke kord, kui ta noa all käinud on. «Inimesed arvavad, et ma olen oma näo täiesti ümber teinud ühe pildi pärast, kus ma olen paistes teismeline. Olen üsna kindel, et sa ei näe välja täpselt samasugune nagu 13-aastaselt. Ma pole kunagi täitesüste teinud. Mul ei ole nende vastu midagi, aga need pole mulle.»