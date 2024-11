Oma veerandsajandi tähistamiseks otsustasime sõbrannaga kotid kokku panna ja sõita Itaaliasse, täpsemalt Milanosse. Riiki, millest on vändatud lugematul hulgal romantilisi filme, kuidas mõni blond kaunitar armub rosinasilmsesse italiano'sse, kellega õhtuti gelato't nosida ja punasel Vespal ringi tiirutada. Ka meie seiklus ei kahvatuks mõne säärase filmi kõrval... Kuidas ma endale ühe kuuma itaalia täku sain ja mis vempu otsustas minuga mu eesti poiss-sõber vahepeal teha, sellest saad lugedes teada! Andiamo ragazzi!

Milano reis oli märgiline meile mõlemale sõbrannaga. Tema jaoks oli see esimene lennureis üldse, minu jaoks esimene kord Itaalias. Võib arvata, kui väga me seda reisi mõlemad ootasime! Seni olime harjunud nägema ainult romantilisi filme, mille tõeks saamisest olime unistanud pikisilmi. Äkki ilmub ka meie ellu keegi salapärane lokkis juustega Giuseppe, kes oma avatud olemise ja sõnaseadmisoskusega meid jalust rabab... ning seejärel kinni püüab ning viib süles oma veiniistanduse villasse... Okei, Liisel! Nüüd jäid küll unistama!

Ma arvan, et naistel on üldse väga vahva Itaalias käia, kui iga nurga peal keegi hästi riietatud noormees silma teeb või kerge vile teele laseb. Mulle see küll meeldib!