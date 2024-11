Üheksa aastat loomaarstina töötanud Ben the Vet rõhutab, et tugineb nendes näidetes vaid sellele, mida on oma karjääri jooksul kogenud.

Kõigepealt toob ta välja Staffordshire'i bullterjeri, sest just seda tõugu koer oli ka tema peres, kus ta üles kasvas. «Ta oli suurepärane perekoer,» kiidab veterinaar TikToki videos, mis on kogunud ligi 150 000 vaatamist. Ta soovitab seda tõugu koera otsida just varjupaigast, sest nendega seoses levib mitmeid väärarusaamu. Tegelikult on aga tegu väga sõbraliku tõuga, kuigi teiste koertega võib tal olla pigem keeruline sõbrustada.