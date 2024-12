Ma ei ole nõus selle vaatepunktiga. Ma saan aru, et teistel võib olla lihtsam mind vaadata läbi nende rollide, aga see tuleb siiski väljastpoolt ja on teiste projitseeritud. Mul ei ole elus rolle, kus ma kehastun kellekski teiseks. Näitlejana teen ma väga täpselt vahet, kas ma olen rollis või päriselt mina ise. Kuigi need nimetatud tegevused võivad tunduda väga erinevast valdkonnast, siis minu jaoks on see kõik enamasti ikkagi üks ja seesama, mis tuleb sügavalt minu seest – see teadmine, miks ma midagi teen ja miks see mulle oluline on. Laiemalt võiks öelda, et mulle on põnev ja oluline inimene üldse ja see seob minu jaoks ära nii teatrikunsti kui psühholoogiahuvi.