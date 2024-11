NÄDALA RETSEPTID Kuidas teha kastet, mis teeb lihtsast toidust kulinaarse meistriteose? Juhiseid praekastmest šokolaadikastmeni

Kuumad, külmad, võised, õlised, kooresed, tomatised, veinised, marjased, tummised, kerged, ürdised, magusad... Seda loetelu võiks jätkata lõputult, sest kastmete maailm on tohutu, tunnistab Kodukirja köögitoimetaja ja arvukate kokaraamatute autor Pille Enden. Just see tõik tekitas temas ka paraja kimbatuse, et mida oma retseptivaramust kogumikku «Kastmed» välja sõeluda või et mida uut proovida ja siis kastmegurmaanidele soovitada. «Soojad, külmad, soolased, magusad,» võib lugeda kaanekirjalt kokkuvõtet lõpp-paletist, kus käepäraseid retsepte üle viiekümne, alates sulavõi ja keedumunaga Poola kastmest tomatise marinara’ni.