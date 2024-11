HEA ELU TEEJUHT Ettevaatust - andja käsi väsib, võtja käsi ei väsi kunagi

Laekus lugejakiri: «Kuidas öelda oma lähedasele, et ma enam ei jaksa kogu aeg sinu probleemidega tegeleda? Tean küll, et ta ise hakkama ei saa, ta on tõesti ummikus, samas aga ei ole ta valmis ise midagi ette võtma, ütleb, et on väsinud ja depressioonis. Mind aga viib pereliikme pidev toetamine täiesti masendusse, sest pean igal vabal hetkel tegelema teise inimese probleemidega. Tahaks küll «ei» öelda, aga vastutustunne ei luba.»