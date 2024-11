TUBASED TALITUSED Alpikanni tagasitulek

Tänapäeval on valikut enam kui küllaga ning kuigi nüüd vahel tahaks just alpikanni lõikeõisi soetada, on neid harva müügil. See-eest potialpikannide valik võtab silme eest kirjuks – neid on nii hiigelõitega kui ka äärmuslikult miniatuurseid, mitmevärvilisi, narmendavate või lokkis servadega, kellukjalt longus või kitsaid kikkis õievorme – aretajate fantaasia on piiritu ja värvivalik lai, ulatudes puhasvalgest kuni oranžikasroosade ja tumelilladeni välja.