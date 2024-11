NÄDALA KODU Jõuluehted, mida võib seada ajaraamatuks

Kergitame saladuskatet: tänavune Niguliste kirikusse kaunistatud Shishi jõulupuu on loodusest inspireeritud.

Pühapäeval on esimene advent – paras aeg on kodu jõulurüüsse sättida! Aga mis on sel aastal moes? Anname väikese vihje: riputage näiteks kuusele punane auto, jäätisetuutu ja kauneid lumehelbeid!