VÕIGAS KUTSIKAVABRIK Põlenud Harjumaa korterist päästeti 58 hädas koera, kes elasid puurides

Potentsiaalse kutsikavabriku kohta Rummus Sireli tänav 1 asuva kortermaja sotsiaalkorteris sai Eestimaa Loomakaitse Liit teate juba aasta tagasi. «Saabunud info tegi murelikuks, sest koeri olevat väikses korteris väga palju, väljaheidete hais levib korterist välja trepikotta ning kutsadega väljas ei käida,» ütles Eestimaa Loomakaitse Liidu esindaja.​ Ta tõdeb, et liit teavitas potentsiaalsest kutsikavabrikust ka põllumajandus- ja toiduametit, kes edastas info, et juhtumiga tegeletakse.

Möödunud reede hilisõhtul said loomakaitsjad aga äreva teate, et samas kortermajas on toimunud põleng ning et päästjate abiga olevat põlevast majast toodud puuridega välja ka ühes korteris olnud ligi 30 koera, kelle seas nii täiskasvanud koerad kui ka kutsikad.

«Aimasime kohe, et tegemist on sama vabrikuga, millest juba aasta tagasi teatati. Saime telefoni teel ühendust sündmuskohal olnud inimestega ning vaatamata hilisele ajale ka PTA ametnikuga. PTA ametnikult saime teada, et koerad evakueeriti teise korterisse ning seal olevat neil ajutiselt ka turvaline. Olime sellele vaatamata mures, sest põlengu tagajärjel võis loomade tervis kahjustada saada, kuid veterinaarset abi ju kohal ei olnud…Teadsime, et kui ka nüüd kiirelt ja otsustavalt ei tegutseta, jääb kutsikavabrik taaskord tegutsema,» selgitas loomakaitsja.

Päästetud koerad. Foto: Eestmaa Loomakaitse Liit