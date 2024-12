Muusik Stig Rästa on Rootsis leidnud harmoonia pereelu ja loomingulise vabaduse vahel. Skandinaavia rahulik õhkkond on rikastanud tema argipäeva rõõmu, armastuse ja värske inspiratsiooniga. Kuidas sujub elu uues kodus, millist väärtust Rootsi perele pakub ja milliseid värskeid suundi see avab Stigi loomingus?