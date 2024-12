Aleksandr Popov kolumnist Copy

Sügis on jõudnud mu meeltesse. Mitte et ma tema olemasolekust teadlik ei olnud. Panin ju silmanurgast ikka tähele, et nüüd on pimedat aega rohkem. Aga ühtäkki sai sügismelanhoolia mu kätte. Ma sain aru, et see on nüüd jälle minuga – sume süngus sügispäevadesse saatjaks.

Omamoodi huvitav on mõelda, et septembri ehk sügiskuu järglased oktoober ja november on pühendatud tervisele. Oktoober on vaimse tervise kuu – me soovime teadvustada, et lisaks füüsisele on oluline koht ka vaimul. November on meeste tervise kuu – sügiseses sumeduses soovime meestele meelde tuletada, et lisaks vaimule tuleb ka oma keha eest hoolt kanda. Terves kehas terve vaim!

Naiste tervise kuu on kevadel – märtsisse langeb ka rahvusvaheline naistepäev – aga ma tahaks loota, et see on ka sellepärast nõnda seatud, et tunnustada naiste ilu, graatsiat ning elu andvat väge. Tärkab ju kevadel ka loodus meie ümber ja lööb uuesti jõuliselt, ent nõtkelt end sillerdama ning särama. Aasta lõppu meeste tervise asetamine on ehk seetõttu paslik, et tumedal ajal tuleb valguse poole rohkem püüelda kui kevadel. Aga oluline on seda teha läbi kogu aasta!