Paljud ämmad on tõeliselt toredad inimesed, kuid kahjuks on ka neid, kes annavad sellele tiitlile halva maigu. Neid naisi kutsutakse koletisämmadeks ja nagu selgub, pole neid siin Eestis ning ka kaugemal sugugi vähe. Tegemist on ämmadega, kes on äärmiselt altid oma lapse suhtesse sekkuma ja nagu sellest veel vähe oleks, armastavad nad ka kõvasti tülisid üles keerata. Nende uskumatult õelad teod panevad tihti kahe käega peast haarama.