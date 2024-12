«Jaapanis elatud kuude jooksul olen kogenud seda, kui elav ja sündmusi täis on siinsete vanaprouade ja vanahärrade igapäevaelu. Mul väga suurt võrdlust Eestiga ei ole, sest kodumaal ei puutunud nende teemadega kokku. Aga siin, Jaapani maaelu kogedes, on vananev ühiskond vägagi peopeal ja hakkab silma igal sammul,» kirjutab Jaapanis resideeruv kogemuste kollektsionäär Merike Villard.

Mäletan, kuidas ma ühel oma esimestest tööalastest kohtumistest sain kokku ühe ägeda prouaga, kes aastakümneid oli sotsiaaltööd teinud ja mulle elavalt kirjeldas, kuidas ühiskonna noorendamise vajadusega tegelemise ja tulevikku vaatamise kõrval ei tohi eakaid unustada. Kuna see teema on siin ja praegu käes ega saa tulevikku edasi lükata.

Ühiskond on üha rohkem suundumas hallipäisuse poole ja Jaapanis on seda eriti märgata. Eakuse kõrge protsent on kohal ja sellest ei tohiks mööda vaadata.