Isheemiline südamehaigus on südame isheemiatõvest või muust põhjusest tingitud pikaajaline hapnikupuudus südamelihaskoes, mis võib viia näiteks südameinfarkti tekkimiseni. Mida rohkem piima juua, seda suurem on risk. Risk suureneb siiski ainult naistel, meeste südame tervisele on piimal hoopis teine mõju.