Alika Milova nimi ei vaja enam ammu tutvustamist – tema hääl, karisma ja muusikaline teekond on puudutanud tuhandeid inimesi. Kuid kes on Alika lava taga? Millised mõtted tiirlevad tema peas ja millest ammutab ta inspiratsiooni?

Selles intervjuus avab Alika oma elu erinevaid tahke – muusikaloome rõõmud ja valud, ausad hetked oma pere ja iseendaga, ning unistused, mis ulatuvad kaugemale kui pelgalt karjäär või kodu. Ta räägib riskidest, mis on teda õpetanud, armastusest, mis toidab hinge, ja kriitikast, millega tuleb silmitsi seista. Aga kõige selle keskel on ta inimene, kelle jalad püsivad kindlalt maas ja kes teab, et suurim jõud peitub tema sisemises tasakaalus.

Mina ütleks, et naiselikkus on enesetunne, kindlasti mitte ainult väline külg. Minu jaoks on naiselikkus see, mis toimub sinu sees. Kui oskad oma naiseliku energiaga toime tulla, ei pea seda kõigile näitama. See võib olla midagi, mida hoiad enda ja oma lähedaste jaoks.