Kui eestlased tunnevad uhkust oma indie-pärli Ewert and The Two Dragons'ite üle, siis lätlastel on sarnaseks põhjuseks Sudden Lights. Klassikaliste instrumentide õpingutest alguse saanud bänd on teinud läbi teekonna, mis on viinud nad nii Eurovisiooni lavale kui ka teistele rahvusvahelistele muusikaareenidele. Kuid miks on meie lõunanaabritest poistel eriline side just Eestiga? Mis on nende arvates Baltimaade noorte mured ja rõõmud ning millises Eesti linnas nad elaksid, saad lugedes teada. ​