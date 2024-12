TARK TEADA Kui tihti tuleks monsterat kasta, et selle lehed ei kolletuks

Monstera on üpris vähenõudlik taim, nõudes vähest kastmist ning hoolitsust. Tavaliselt tuleks taime kasta siis, kui mulla ülemine (5 kuni 7 sentimeetrit) kiht on läbi kuivanud. Taime tuleks kasta vastavalt vajadusele, mitte kunagi rutiinselt. Liigne kastmine põhjustab aga monstera lehtede kolletumist.

«Ma ei järgi kastmisgraafikut, kuid kontrollin taime regulaarselt. Ei tohiks kasta ainult sellepärast, et on näiteks neljapäev. Kui nädal on pilvine, kasutab taim vähem vett. Sooja ja päikesepaistelise ilmaga võib ta vajada rohkem vett,» ütleb aiandusraamatute autor Lisa Eldred Steinkopf.