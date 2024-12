Brigita Anton on tõeline jõulufänn, kes veedab pühad tavaliselt ikka koos perega. «See aasta me võib-olla lähme üldse Lätti, aga ikkagi koos lähedastega,» kinnitab ta. Kuid oli aeg, kui ta pühasid sugugi nii entusiastlikult ei oodanud. «Mäletan, et ma kunagi paaniliselt kartsin jõuluvana. Kui ma olin hästi väike, siis me olime Hiiumaal vanaema juures ja siis ma hirmuga vaatasin aknast välja ja nii väga kartsin, millal see jõuluvana tuleb. Tundus kuidagi nii õudne, et õues on pime ja sealt tuleb mingisugune suur habemega mees. Kunagi ma kartsin jõuluvana – see on meelde jäänud!» See hirm on naisel tänaseks loomulikult üle läinud.