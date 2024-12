Maria ja Hendrik Johannes Terras on vaieldamatult üks Eestimaa armsamaid paare. Sel aastal nad abiellusid, said esimest korda lapsevanemateks ning seni tuttav elurütm tuli seetõttu pisut ümber korraldada. Lisaks imeilusale tütrele kuulub nende perekonda ka neljajalgne sõber Villu, kes teistele pereliikmetele sarnaselt ei jäta kedagi kunagi külmaks!

Maria: Meie saime kokku tegelikult juba umbes 20 aastat tagasi. Esimest korda kohtusime teadmata, et meie teed hiljem uuesti ristuvad. Me olime ratsutamislaagris, mis tähendab, et juba lapsest saati oleme loomasõbrad olnud. Sattusime samasse ratsalaagrisse Saaremaal, aga ausalt öeldes ma ei mäleta sellest ajast väga palju.