«Ma olin kindel, et ma ei lase enam kedagi oma ellu enne, kui olen ise terveks saanud,» ütleb Ingrid Mänd, meenutades aega, mil ta otsustas oma elu täiesti ümber kujundada. See oli hetk, mil tema ellu jõudis tormiliselt palju muutusi – alates emaks saamisest kuni võitluse ja tervenemise teekonnani.

Ingrid räägib avameelselt sellest, kuidas ta õppis endale ja oma väärtusele truuks jääma, ning jagab sisekaemusi, mis puudutavad meid kõiki. Mis on need hetked ja klikid, mis aitavad astuda esimesed sammud parema elu suunas? Ning kuidas leida rahu, kui kogu maailm tundub kaootiline? Ingridi lugu on ühtaegu nii aus, inspireeriv kui ka sügavalt puudutav.

Kui te peaksite välja tooma kolm asja oma lapsepõlvest, mis teid kõige rohkem mõjutasid, siis mis need oleksid ja kuidas need teid mõjutasid?

Üks asi on kindlasti see, et mu vanemad töötasid kodust eemal, mistõttu olin tihti üksinda. Ma pidin ise hakkama saama, mis on mind mõjutanud nii heas kui halvas suunas, aga kindlasti väga palju.