«Minu siseringi pääsemine on peaaegu võimatu. See ei ole alati nii olnud – lapsepõlves ja noorena oli mul palju sõpru ja tuttavaid. Aga ma olen elu jooksul palju haiget saanud ja kogenud reetmisi, mis on tekitanud umbusku inimeste suhtes,» tunnistab Ingrid Mänd, kelle elu on olnud nagu üks tõeliselt raputav sõit Ameerika mägedel.