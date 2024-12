Loomaarst vastab: miks kass pissib mujale kui liivakasti?

Vastab loomaarst Mareli Ots: «Kasside valedesse kohtadesse urineerimise korral tuleks kindlasti pöörduda loomaarsti visiidile, kuna neil esineb väga palju alumiste kuseteede haigusi ning see võib olla esimene märk probleemist. Just seetõttu on oluline kõigepealt välistada võimalikud allolevad patoloogiad (nt põiepõletik, põiekivid). Steriliseerimata emasel kassil võib valedesse kohtadesse urineerimine olla seotud ka jooksuaegadega ning mitme kassiga majapidamises võib esineda käitumuslikke põhjused (territooriumi märgistamine, stress jmt), kuid siiski on oluline alustada võimalike allolevate põhjuste välistamisega loomaarsti poolt.»