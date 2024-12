SINNA JA TAGASI Reeglid ja soovmõtlemine

Kindlasti on kõik Soome sõitjad kuulnud teadustust, et pardaleminek toimub reisija identifitseerimise alusel, kuigi tegelikult ei saa dokumenti näidata kellelegi. Ryanairiga lennates olen imestanud, et pardaleminek ähvardab lõppeda, kuigi sissetulev lennuk alles üle Läänemere Tallinna poole uhab.

Pole kahtlust, et sellised paralleeltõed on välja töötatud mitte üksnes potjomkinlikult, vaid ka protsessijuhtimise optimeerimiseks. Tundub parem, kui reisijad teavad, et dokumenti võidakse küsida, on mugav inimesed psühholoogilise trikiga võimalikult vara väravasse saada. Siiski olin vaimustunud, kui avastasin hiljuti Madridi lennujaamas, et väljuvate lendude tablool oli ära toodud, et Iberia lend Santo Domingosse hilineb väljumisega 1 (!) minuti. Milline ausus ja austus reisijate vastu, imestasin ma. Sageli eelistatakse lennundussektoris veerandtunnistest hilinemistest mööda vaadata, justkui neid polekski juhtunud.