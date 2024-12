NÄDALA AED Toida talvel tiivulisi!

Lihtsam on neil liikidel, kes talvel magavad, kuid linnud ja pisinärilised, nende hulgas ka oravad, on endiselt liikvel. Ellujäämine nõuab energiat ning praeguseks on suurem osa puudele-põõsastele jäänud pähklitest, pihlakatest, õuntest ja viirpuumarjadest söödud. Isegi metsalinnud tulevad viimases hädas linnadesse toidupoolist otsima.

Kui olete aeda pidanud põhimõttel, et see oleks võimalikult elurikas – istutanud kevadest hilise sügiseni õitsevaid taimi, et aias kihaks elu, ning loonud pesa- ja toidupaiku lindudele –, siis tasub linde toetada ka talvel, et nad kaugemalt toidu otsimisele asjatult energiat ei kulutaks.