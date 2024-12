NÄDALA KODU Tee ise äge jõulukaart! Näiteks lustlikust selfist!

Esmaspäeval, 9. detsembril on jõulukaardipäev. Oma käega kirjutatud ja postiga saadetud head soovid on nüüdisajal pigem erandlikud, sest paljud läkitavad neid sõnumeid e-kirjaga. Aga paberile kaardina, raamatuna või kalendrina kujundatud õnnitlusel on hoopis sügavam tähendus nii saajale kui ka saatjale.