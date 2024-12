Tartu külje all Saadjärve ääres võtab digiajakirja Kodu vastu perekond Kerro. Pereema Kristin ja -isa Reio on ehitanud vanaemalt ostetud koju pesa, kus kasvatavad kolme last: Rasmus, Getter ja Ronja. Isetegijatest vanemad on aastatega elamist korduvalt ümber kõpitsenud ning jõudnud tänaseks kohta, kus tundub, et sai vist lõpuks päris hästi.